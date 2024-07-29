Активы ЗПИФов недвижимости выросли за II квартал почти на 15%

Cуммарные активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) недвижимости выросли во втором квартале 2024 года почти на 15%, до 396,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои оценки, основанных на базе данных УК «Парус Управление активами».