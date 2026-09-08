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Новый кроссовер Xiaomi оказался намного дешевле, чем Li L6

Новый кроссовер Xiaomi оказался намного дешевле, чем Li L6

Компания Xiaomi официально начала продажи в Китае своего нового крупного внедорожника Skynomad N70. Автомобиль, построенный на последовательной гибридной схеме (EREV), доступен в двух комплектациях по цене от 209 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей.

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