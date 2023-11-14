Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Нейроиюнь 2023 года: Nature Neuroscience￼

Нейроиюнь 2023 года: Nature Neuroscience￼

В июньском выпуске Nature Neuroscience мы узнаем о том, как иммунная система организма может повилять на развитие нейродегенеративных заболеваний; как происходит регуляция функций головного мозга во сне; о психоделиках, как новых потенциальных антидепрессантах; роли мозжечка в регуляции поведения и развитии психиатрических заболеваний и многом другом.

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