Зеленский все-таки сбежал: к чему готовят Киев?

После прошедших в начале марта переговоров МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованных в Турции, глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу совершил два визита для продолжения общения со сторонами переговорного процесса.