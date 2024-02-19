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Генерал Бауэр: год назад НАТО относился к Украине слишком оптимистично

Генерал Бауэр: год назад НАТО относился к Украине слишком оптимистично

На полях Мюнхенской конференции по безопасности председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о слишком оптимистичном отношении Запада к Украине в прошлом и предостерег от пессимистичного взгляда в будущем.

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