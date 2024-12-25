Они были королями в СССР, а над ними открыто смеялись и издевались на Западе! История о советских легендах в Канаде

Прием получился теплым. Но все смазало поведение «Кленовых листьев».Еще задолго до старта легендарной Суперсерии 1972 года сборная СССР неоднократно встречалась с любительскими клубами из Канады и без особых проблем добивалась в этих матчах положительного результата.