Названы самые популярные у угонщиков автомобили

Чаще всего угоняют автомобили Hyundai и Chery, говорят страховщики.Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил, что самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai и Chery.
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