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Конец света из-за ИИ в новой расшифровке пугающего катрена Нострадамуса

Конец света из-за ИИ в новой расшифровке пугающего катрена Нострадамуса

Конец света из-за ИИ стал главной темой для исследователей послания Нострадамуса. В 31-м катрене четвертого века они нашли зашифрованный сценарий восстания искусственного интеллекта, назвав нейросеть «новым мудрецом».

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