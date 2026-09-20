Германия снова нуждается в российском газе – сопредседатель АдГ Вайдель

Российский газ был в основе бизнес-модели ФРГ на протяжении десятилетий, заявила в воскресенье, 20 сентября 2026 года, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.
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