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Пленный солдат Коваленко: Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после первых минут боя

Пленный солдат Коваленко: Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после первых минут боя

Пленный украинский военный Артем Коваленко поделился рассказом о том, что вместе с группой сослуживцев, которые вернулись на поле боя после обучения на военно-учебной базе в Великобритании, сдался в плен спустя 20 минут после начала первого боя.

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