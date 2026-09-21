Лукашенко сообщил об отсутствии свободных объёмов калийных удобрений для поставок на западные рынки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна в 2026 году не сможет поставлять калийные удобрения на западные рынки, поскольку все произведённые объёмы уже законтрактованы представителями рынков других регионов.
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