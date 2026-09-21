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Регионы России

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Лукашенко сообщил об отсутствии свободных объёмов калийных удобрений для поставок на западные рынки

Лукашенко сообщил об отсутствии свободных объёмов калийных удобрений для поставок на западные рынки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна в 2026 году не сможет поставлять калийные удобрения на западные рынки, поскольку все произведённые объёмы уже законтрактованы представителями рынков других регионов.

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