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«Детки уже в приюте». На Украине мобилизовали отца двоих детей прямо из больницы

«Детки уже в приюте». На Украине мобилизовали отца двоих детей прямо из больницы

В украинских соцсетях и блогосфере вновь громко заговорили о жестких методах мобилизации — на этот раз история, которую обнародовал блогер Василий Мойсеенко (известный как «Киевский ревизор»), вызвала широкий резонанс.

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