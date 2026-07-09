«Детки уже в приюте». На Украине мобилизовали отца двоих детей прямо из больницы

В украинских соцсетях и блогосфере вновь громко заговорили о жестких методах мобилизации — на этот раз история, которую обнародовал блогер Василий Мойсеенко (известный как «Киевский ревизор»), вызвала широкий резонанс.
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