Об очередной попытке свержения Мадуро

Венесуэла традиционно после выборов взорвалась протестами. Мадуро стал президентом в третий раз, США и западные страны опять этого «не признали», проамериканская оппозиция вывела на улицы сторонников, чависты, в свою очередь, вывели массы в свою поддержку и развернули защитительные репрессии.