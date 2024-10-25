Экс-гендиректору ФК "Тамбов" Ольге Коноваловой вынесен приговор за мошенничество

Суд вынес приговор за мошенничество бывшему генеральному директору АФК "Тамбов" Ольге Коноваловой. В суде установлено и доказано, что Ольга Коновалова, занимавшая должность генерального директора АФК "Тамбов" в период с 1 по 6 ноября 2019 года похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей.