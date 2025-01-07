Количество пострадавших от краха экосистемы Terraform Labs может составлять более миллиона человек

Количество пострадавших от банкротства экосистемы Terraform Labs может превысить миллион человек, согласно заявлению исполняющего обязанности прокурора США Дэниела Гитнера, поданному в суд 6 января 2025 года.
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