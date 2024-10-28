Серхио Перес: Лоусон неправильно начинает карьеру в Формуле 1 — надо быть скромнее

Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес обрушился с критикой на Лиама Лоусона, обвинив новозеландца из Visa Cash App RB в том, что он ведёт себя чрезмерно агрессивно и не делает вывод из обратной связи от других пилотов, которые высказываются в его адрес.