Серхио Перес: Лоусон неправильно начинает карьеру в Формуле 1 — надо быть скромнее

Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес обрушился с критикой на Лиама Лоусона, обвинив новозеландца из Visa Cash App RB в том, что он ведёт себя чрезмерно агрессивно и не делает вывод из обратной связи от других пилотов, которые высказываются в его адрес.
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