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Царьград

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Глава СВР Армении оценила риски новой войны с Азербайджаном

Глава СВР Армении оценила риски новой войны с Азербайджаном

Кристине Григорян сообщила своим соотечественникам, что угроза агрессии со стороны Баку сохраняется всегдаГлава Службы внешней разведки Кристине Григорян, выступая в парламенте, заявила, что угрозы безопасности Армении исходят сразу от нескольких стран.

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