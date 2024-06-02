Президент Израиля Герцог поддержал заключение сделки по возвращению заложников

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил готовность оказать поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству в заключении сделки по возвращению заложников, которую 31 мая представил президент США Джо Байден.
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