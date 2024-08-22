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Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипировании во время пандемии

Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипировании во время пандемии

Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора, что он планировал вживлять людям чипы под видом вакцины от COVID-19 или даже лично стоял за началом пандемии .

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