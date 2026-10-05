Короткая история о забавном свидании вслепую и счастливой случайности

Случайность с корицей В тот день Лера опоздала на собственное свидание вслепую на двадцать семь минут, забыла имя человека, с которым должна была встретиться, и по дороге успела поссориться с незнакомой собакой.
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