В Омске продлили домашний арест бывшей чиновнице мэрии Татьяне Фроловой. Именно она выдала разрешение на строительство многоэтажки на Пригородной.
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В Омске продлили домашний арест бывшей чиновнице мэрии Татьяне Фроловой. Именно она выдала разрешение на строительство многоэтажки на Пригородной.