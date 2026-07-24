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Театр абсурда

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Насвай, стрельба на свадьбах и «русская свинья»: за что теперь будут выдворять мигрантов из России

Насвай, стрельба на свадьбах и «русская свинья»: за что теперь будут выдворять мигрантов из России

Главные новости. Сиб.фм Фото: kun.uz Госдума приняла новый закон, который кардинально расширяет основания для выдворения мигрантов из России.

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Комментарии
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Наталия
К сожалению, всеми этими нарушениями  грешат не только мигранты, но и наши соотечественники из республик Северного Кавказа. Дума не хочет подумать, как поступать с этими гражданами? Их ведь не депортировать, и они это прекрасно знают.
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1 м.
Виктор Онегин
Так главное то в Российской истории не выдворение эмигрантов, а не применение (или смягчение) для них наших российских законов. А этот закон о выдворении только усилит карусель :&quot;выдворили-снова приехал&quot; и пополнения карманов этой обслуживающей братии эту карусель.  Надо понимать что нам не нужны приехавшие ЖИТЬ, а нам нужны приехавшие РАБОТАТЬ. Этот закон не решает проблему с ввозом в Россию эмигрантов. Думе надо понять что России нужны РАБОЧИЕ руки. и добропорядочные граждане. Дума-опять запреты. Кстати на немецких свадьбах тоже стреляли .Я очевидец где то 1976-1986 годах в немецких сибирских поселениях.
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1 м.
Александр
Именно так.Никотиновую,как и обычные папиросы или сигареты.
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1 м.