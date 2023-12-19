JCB расширяет своё партнёрство с Worldpay от FIS

Платежная система JCB (Япония) объявила о продлении партнёрства с британским платёжным процессором Worldpay from FIS, чтобы обеспечить бесконтактную оплату JCB Contactless для своих торгово-сервисных предприятий (ТСП) в Великобритании.
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