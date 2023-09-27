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6 стихийных свалок ликвидировали в Алматы с начала года

6 стихийных свалок ликвидировали в Алматы с начала года

С начала года в южной столице ликвидировали шесть стихийных свалок, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, весь мусор вывозится на городской сортировочный комплекс, а также полигоны, расположенные на территории алматинской агломерации.

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