6 стихийных свалок ликвидировали в Алматы с начала года

С начала года в южной столице ликвидировали шесть стихийных свалок, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, весь мусор вывозится на городской сортировочный комплекс, а также полигоны, расположенные на территории алматинской агломерации.