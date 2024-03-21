Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Добрым быть прави...
  • alik3456 Джексон
    Когда загнётесь в киеве раком , Всё ваше зарубежное барахло заберут и сами закапаетесь в могиле.Безумные рагули
  • Boris Voronin
    СКОРО, очень скоро рассыпется ВСЯ ядерная энергетика стран G7!!! США потеряли компетенции и закрыли заводы по перераб...Ржавчина и отсутс...

Добрым быть правильно

Вчера я у себя опубликовал видео, на котором целый взвод украинских солдат сдаётся в плен (набижавшие рагули пометили его как «содержащее сцены насилия», но оно только рвёт пердаки нацистским дегенератам).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору