82. Здравствуйте, я IV Рейх!

Или: Европе пора привыкать к новой/старой реальности Если Европа вся и поголовно забыла о своей нацистской сущности, я могу напомнить, не отмажется никто: от Лондона, Лиссабона и Мадрида, до Варшавы и прибалтов, от Стокгольма и Копенгагена, до французов, мадьяр и австрияк, и т.
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За независимую Баварию!
"Drach nach Osten" никто не отменял. Просто называться будет по другому