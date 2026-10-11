82. Здравствуйте, я IV Рейх!

Или: Европе пора привыкать к новой/старой реальности Если Европа вся и поголовно забыла о своей нацистской сущности, я могу напомнить, не отмажется никто: от Лондона, Лиссабона и Мадрида, до Варшавы и прибалтов, от Стокгольма и Копенгагена, до французов, мадьяр и австрияк, и т.