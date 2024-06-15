Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны

Жители Гаваны продолжают приходить на пирс Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом, и в субботу, 15 июня, пустят на свой борт желающих побывать на экскурсии на настоящем военном корабле.