Туризм и География
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Туризм и География

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Дороже не значит лучше: как выбрать сталь для ножа и не стать жертвой маркетинга

Дороже не значит лучше: как выбрать сталь для ножа и не стать жертвой маркетинга

Признаюсь честно, я долгое время и сам находился в плену красивых цифр и громких терминов. Когда слышишь про «порошковую сталь последнего поколения», про «крио-обработку» и твердость под 65 HRC, внутри просыпается чувство, что без такого клинка ты уже не охотник, не турист и вообще отстал от жизни.

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