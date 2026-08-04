Дороже не значит лучше: как выбрать сталь для ножа и не стать жертвой маркетинга

Признаюсь честно, я долгое время и сам находился в плену красивых цифр и громких терминов. Когда слышишь про «порошковую сталь последнего поколения», про «крио-обработку» и твердость под 65 HRC, внутри просыпается чувство, что без такого клинка ты уже не охотник, не турист и вообще отстал от жизни.