30 лет назад главного криминального авторитета Москвы взорвали в его машине. Кто и почему убил знаменитого Сильвестра?

30 лет назад, 13 сентября 1994 года, в самом центре Москвы — на 3-й Тверской-Ямской улице — взорвался автомобиль Mercedes-Benz S600, в котором находился Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр, лидер преступного мира столицы начала 1990-х годов.