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  • Сергей Рубцов
    Надо не требовать обьяснений а херачить химическими боеприпасами по сша!!!!Россия потребовал...
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30 лет назад главного криминального авторитета Москвы взорвали в его машине. Кто и почему убил знаменитого Сильвестра?

30 лет назад главного криминального авторитета Москвы взорвали в его машине. Кто и почему убил знаменитого Сильвестра?

30 лет назад, 13 сентября 1994 года, в самом центре Москвы — на 3-й Тверской-Ямской улице — взорвался автомобиль Mercedes-Benz S600, в котором находился Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр, лидер преступного мира столицы начала 1990-х годов.

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