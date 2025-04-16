Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сапер РФ: в боях за Елизаветовку в ДНР погибли более 100 солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Более сотни украинских солдат погибли в боях за населенный пункт Елизаветовка в ДНР, рассказал ТАСС инженер-сапер 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской армии Центральной группировки войск с позывным Фиксик.

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