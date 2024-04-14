Владельцы принтеров HP судятся за картриджи. Они отстаивают право на неоригинал

Знаменитый производитель принтеров HP получил в штате Иллинойс групповой иск от пользователей своей продукции, недовольных тем, что компания обязала их использовать только оригинальные картриджиИстцы пытаются доказать, что они никогда не подписывали с компанией HP контрактных обязательств на покупку исключительно оригинальных картриджей.