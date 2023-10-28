Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви утром в субботу, 28 октября, заявил, что Россия к настоящему моменту не проинформировала израильскую сторону об итогах визита делегации ХАМАС в Москву.
Посол Израиля Цви: Тель-Авиву не сообщили об итогах визита делегации ХАМАС в РФ
Комментарии
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Лариса Данилова
А почему Израиль не проинформировал Россию о поставках оружия и контингента на Украину для участия в военных действиях?
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3 д.
Анфиса Иванова
"....По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, у посетителей столицы не было каких-либо контактов с Кремлем." ?????????????????????????? А к кому они тогда приезжали в Москву???!!! Или Песков снова тень на плетень наводит.....
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3 д.
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