Посол Израиля Цви: Тель-Авиву не сообщили об итогах визита делегации ХАМАС в РФ

А почему Израиль не проинформировал Россию о поставках оружия и контингента на Украину для участия в военных действиях?

Анфиса Иванова

"....По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, у посетителей столицы не было каких-либо контактов с Кремлем." ?????????????????????????? А к кому они тогда приезжали в Москву???!!! Или Песков снова тень на плетень наводит.....