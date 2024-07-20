Театр абсурда
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Театр абсурда

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Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Очередным доказательством того, что проводить отпуск желательно в своей стране, а не болтаться по миру в поисках приключений на свою пятую точку, может служить история двух женщин, которые застряли в Турции.

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Комментарии
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Андрей
представляю,как две пьяные дуры качали права... позорище.
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15 час.

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