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Sohu: Россия воспользовалась ключевой слабостью США и подсадила их на «ракетную иглу»

Sohu: Россия воспользовалась ключевой слабостью США и подсадила их на «ракетную иглу»

РИА ФАН Соединенные Штаты по-прежнему остаются зависимыми от российских двигателей РД-180. Это не удивительно, поскольку Россия еще в 1990-х годах воспользовалась ключевой слабостью США и посадила их на эту «ракетную иглу».

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