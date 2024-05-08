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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» – букмекерский фаворит ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией»

«Реал» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью – 2:2.

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