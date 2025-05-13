Учащиеся из Южно-Портового посетили «Музей воды»

В рамках городского профориентационного проекта «Мастерство начинается здесь» учащиеся 9 «А» класса УК «Гимназический» из Школы имени Маяковского посетили увлекательную экскурсию в Информационно-экологический центр «Музей воды» АО «Мосводоканал».
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