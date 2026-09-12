Хуситы берут под контроль Красное море: мировые цены на нефть резко вырастут

Йеменские хуситы стремительно прорвались к стратегическому проливу. Хуситы установили контроль над портом Моха на йеменском побережье Красного моря, расположенном в 80 километрах от стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.
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