Строительство четырех жилых корпусов в составе многофункционального комплекса на севере Москвы вышло на наземный уровень

В Беговом районе продолжается строительство многофункционального комплекса. В настоящее время на объекте началось возведение надземной части четырёх корпусов на 1295 квартир, очередную проверку хода работ провел Мосгосстройнадзор.
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