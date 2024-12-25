Hill: Трамп зовет бывших оппонентов из Кремниевой долины в свою команду

Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает к сотрудничеству ведущих деятелей технологического сектора, несмотря на их предыдущую поддержку демократов и критические высказывания в его адрес, сообщает 25 декабря газета Hill.
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