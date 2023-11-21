Перспективы России хрупки, несмотря на рост цен на нефть

Аналитики Capital Economics пишут, что по данным Центрального банка России, ожидается что российская экономика в этом году вырастет на 2,2% и в следующие два года рост будет превышать показатель в 2 процента, хотя жесткие санкции Запада накладывают свою цену и медленно удушают экономику.
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