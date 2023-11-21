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Мировое обозрение

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Перспективы России хрупки, несмотря на рост цен на нефть

Перспективы России хрупки, несмотря на рост цен на нефть

Аналитики Capital Economics пишут, что по данным Центрального банка России, ожидается что российская экономика в этом году вырастет на 2,2% и в следующие два года рост будет превышать показатель в 2 процента, хотя жесткие санкции Запада накладывают свою цену и медленно удушают экономику.

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