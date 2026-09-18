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Аргументы и Факты

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Путин посоветовал россиянину сделать жене подарок на сэкономленные деньги

Путин посоветовал россиянину сделать жене подарок на сэкономленные деньги

Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области Виктору Фомину порадовать супругу хорошим подарком на средства, которые его семья смогла сэкономить благодаря участию в программе социальной газификации.

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