Бородина с детьми отдыхает на Бали в роскошной вилле

Ксения Бородина вместе с женихом Николаем Сердюковым и дочерьми улетела отдыхать на Бали. Компания сняла себе огромную виллу на 14 человек, в которой предусмотрено семь спален, три бассейна, тренажерный зал, кинотеатр и многое другое.