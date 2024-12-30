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Бородина с детьми отдыхает на Бали в роскошной вилле

Бородина с детьми отдыхает на Бали в роскошной вилле

Ксения Бородина вместе с женихом Николаем Сердюковым и дочерьми улетела отдыхать на Бали. Компания сняла себе огромную виллу на 14 человек, в которой предусмотрено семь спален, три бассейна, тренажерный зал, кинотеатр и многое другое.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Истинные ,,патриоты&quot;, парни воюют за страну, за них, а они тратят башенные деньги, сволочи!
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15 час.

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