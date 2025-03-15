Военный раскрыл особенности сбитого Россией украинского самолета МиГ-29

Военный Дандыкин: Российские военные летчики превосходят ВСУ по умениям Российские военные летчики превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) по налетам и по умениям, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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