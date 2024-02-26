В аптеках страны появятся новые лекарства. Ознакомьтесь с их списком

Единогласным голосованием члены Комиссии по лекарственным средствам Агентства по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) в пятницу 23 февраля одобрили авторизацию 43 лекарственных средства, из которых 21 - первичные (новые лекарственные средства) и 22 - повторные.