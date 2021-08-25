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Президент Туркмении появился на публике с золотой лопатой

Президент Туркмении появился на публике с золотой лопатой

Калейдоскоп Политика Это уже вторая «золотая» церемония Гурбангулы Бердымухамедова. В Сети появилось видео, на котором президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов запускает новый завод, используя для того, чтобы зачерпнуть бетон, золотую лопату.

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