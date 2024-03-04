Volkswagen исключил возможность IPO своего аккумуляторного подразделения до 2026 года

Volkswagen не будет рассматривать возможность размещения на фондовой бирже своего аккумуляторного подразделения PowerCo до тех пор, пока не заработают его заводы и не будет использоваться унифицированный аккумуляторный блок, сообщил Reuters руководитель подразделения, по сути исключив возможное IPO до 2026 года.
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