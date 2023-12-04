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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайрон Лю: «Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что ему непросто руководить командой, за которую играют сразу четыре звездных игрока Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Ленард и Пол Джордж.

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