Улицу Чайковского в Киеве переименовали в честь уходящей в отставку Нуланд-Нудельман

«Укатали сивку крутые горки.» Эмоциональное выгорание, ага. Вот что жизнь с человеком делает: пришла в госдеп девочка с идеалами и в розовых очках, а ушла из госдепа старой уродливой и втихую тяжело пьющей тёткой.
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