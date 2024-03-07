Улицу Чайковского в Киеве переименовали в честь уходящей в отставку Нуланд-Нудельман

«Укатали сивку крутые горки.» Эмоциональное выгорание, ага. Вот что жизнь с человеком делает: пришла в госдеп девочка с идеалами и в розовых очках, а ушла из госдепа старой уродливой и втихую тяжело пьющей тёткой.