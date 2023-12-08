Увидели пламя из двигателей: главное об аварийной посадке самолёта S7 в Новосибирске

Лайнер авиакомпании S7 вылетел из Толмачёво и вернулся обратно из-за проблем с двигателями.В Новосибирске утром в пятницу, 8 декабря, аварийную посадку совершил самолёт авиакомпании S7, который вылетел из Толмачёво в Москву.