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Увидели пламя из двигателей: главное об аварийной посадке самолёта S7 в Новосибирске

Увидели пламя из двигателей: главное об аварийной посадке самолёта S7 в Новосибирске

Лайнер авиакомпании S7 вылетел из Толмачёво и вернулся обратно из-за проблем с двигателями.В Новосибирске утром в пятницу, 8 декабря, аварийную посадку совершил самолёт авиакомпании S7, который вылетел из Толмачёво в Москву.

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