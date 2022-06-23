В Молдавии объяснили, почему не поддерживают санкции против России

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску дал интервью телеканалу Moldova 1, во время которого объяснил, почему Молдавия, несмотря на проевропейский путь развития, отказалась поддерживать западные санкции против России.
Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску дал интервью телеканалу Moldova 1, во время которого объяснил, почему Молдавия, несмотря на проевропейский путь развития, отказалась поддерживать западные санкции против России.
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