Царьград

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В Молдавии объяснили, почему не поддерживают санкции против России

В Молдавии объяснили, почему не поддерживают санкции против России

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску дал интервью телеканалу Moldova 1, во время которого объяснил, почему Молдавия, несмотря на проевропейский путь развития, отказалась поддерживать западные санкции против России.

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